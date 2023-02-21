العثور على جثة سيدة بعد 4 أيام من تغيبها فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عثرت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، قبل ساعات، على جثة غارقة لسيدة بناحية إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر؛ وذلك بعد نحو 4 أيام من تغيبها عن منزل أسرتها بدائرة مركز شرطة كفر صقر.

كانت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مركز شرطة كفر صقر، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى، بوصول فردوس م م ال، مقيمة فى عزبة مندلية الكبرى التابعة لقرية سنجها بدائرة مركز شرطة كفر صقر، جثة هامدة إدعاء حادث غرق.

وتبين من التحريات الأولية تغيب السيدة عن منزل أسرتها منذ فجر يوم الجمعة الماضى، قبل العثور عليها غارقة وقد جرفتها المياه فى إحدى الترع بدائرة مركز شرطة كفر صقر.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى فى مستشفى كفر صقر المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التى طلبت تحريات المباحث.