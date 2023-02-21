اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 10:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

العثور على جثة سيدة بعد 4 أيام من تغيبها فى الشرقية

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 09:19 ص
العثور على جثة سيدة بعد 4 أيام من تغيبها فى الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثرت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، قبل ساعات، على جثة غارقة لسيدة بناحية إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر؛ وذلك بعد نحو 4 أيام من تغيبها عن منزل أسرتها بدائرة مركز شرطة كفر صقر.

 

كانت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مركز شرطة كفر صقر، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى، بوصول فردوس م م ال، مقيمة فى عزبة مندلية الكبرى التابعة لقرية سنجها بدائرة مركز شرطة كفر صقر، جثة هامدة إدعاء حادث غرق.

 

وتبين من التحريات الأولية تغيب السيدة عن منزل أسرتها منذ فجر يوم الجمعة الماضى، قبل العثور عليها غارقة وقد جرفتها المياه فى إحدى الترع بدائرة مركز شرطة كفر صقر.

 

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى فى مستشفى كفر صقر المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التى طلبت تحريات المباحث.


الشرقية

كفر صقر

جثة غارقة

مستشفى كفر صقر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة