صحة الدقهلية: بنك دم منية النصر يطلق حملة تبرع لصالح المرضى بميت سلسيل

الدقهلية شريف الديب

نظمت إدارة بنوك الدم بالدقهلية ممثلة فى "بنك منية النصر" حملة للتبرع بالدم لصالح المرضي لصالح مستشفي ميت سلسيل، تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، والدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى بالمديرية .

وقالت الدكتورة فاتن فتحى مدير إدارة بنوك الدم، إن الحملة جرى تنظيمها تحت رئاسه د.سماح عبد الفتاح مديره البنك والفريق المعاون على مدار يومين وشهدت تفاعلاً وإقبالاً عريضاً حيث تم تجميع نحو 29 قربة وكان من اوائل المتبرعين الشرفيين بالدم مدير مستشفي ميت سلسيل المركزي تشجيعا منه لحمله التبرع بالدم.

ولفتت إلى حرص القائمين على حملات التبرع على الالتزام بالفحوصات اللازمة ، لاختبار دم المتبرِّعين والتأكد من خلوّ الدم من أي مشاكل ورفع المعاناه عن المرضي بالمناطق النائيه وصرف الدم الأمن بالمجان لجميع المرضي.

جاء ذلك بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة رفع المعاناه عن المرضي وتخفيف عناء السفر للحصول علي الدم للمرضي بخط الشمال.