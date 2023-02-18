وكيل صحة الدقهلية لمديرى الإدارات: تفعيل عمل وحدات الرعاية الأساسية 24 ساعة

عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية ، اليوم، اجتماعا بحضور الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة، مدير الطب الوقائي، والدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجي، ومديري الإدارات الفنية، ومديري الإدارات الصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، دعمه وتعاونه مع الجميع، للارتقاء بمستوى مديري وأفراد الإدارات إلى التميز في العمل، وبذل أقصى مجهود للتغلب على كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تواجههم أثناء عملهم.

وتمت مناقشة ومتابعة انتظام سير العمل ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية، وتجهيز الخطط للارتقاء بالمستوى الصحي، وتنشيط منظومة الطب الوقائي، والسعي نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي محافظة الدقهلية. وشدد على أهمية تكثيف المرور الإشرافى على الوحدات الصحية، ووضع ضوابط لتنظيم العمل لكل إدارة وتطويع كافة الإمكانيات لتحقيق أفضل النتائج.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على أهمية متابعة عمل وحدات الرعاية الأساسية الـ18 على مدار 24 ساعة وإرسال جداول النوبتجيات والسهر الشهرية، فضلاً عن متابعة عمل العيادات المسائية بالتنسيق مع إدارة المستشفيات والطب العلاجى والاهتمام بالمبادرات الرئاسية، و الحد من الولادات القيصرية.

وفى نهاية الاجتماع، استمع وكيل الوزارة لجميع مديرى الإدارات الصحية، فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً بمنشآت الرعاية الأساسية.