حبس تاجر عملة بالسوق السوداء فى القاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة ،حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي بمنطقة المعادى.

وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الإتجار في النقد الأجنبي وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزته مبلغ مالى لعملات أجنبية "مقلد" - سلاح أبيض وإعترف بحيازته للمبلغ المالى بقصد ترويجها على عملائه، وأقر بتحصله عليه من أحد الأشخاص –مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بقصد إستخدامها فى تصوير مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها.

فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.