جامعة الزقازيق تبدأ فعاليات الدورات الكشفية والإرشادية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

بدأت اليوم بالمركز الكشفي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب جامعة الزقازيق فعاليات الدورات الكشفية الإرشادية التي تنظمها إدارة الجوالة والخدمة العامة بالجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة ،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 22 - 24 فبراير الجاري ، وتضم أربع دورات هي؛ مساعد قائد وحدة كشفية ، وصقل المهارات الكشفية والإرشادية ، ودورة رواد الرهوط ، ومشروع التنمية المجتمعية ، تحت إشراف الدكتور يوسف شاهين مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ومحمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب

يأتي ذلك في إطار إهتمام الجامعة ووزارة الشباب والرياضة بالدور التفاعلي للطلاب وكيفية القيام بدور قيادي سواء دور الطالب كقائد أو مساعد قائد لوحدات الجوالة بالجامعة.