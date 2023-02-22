تربية رياضية بنات "الزقازيق".. تنظم دورة عن طرق الدفاع عن النفس

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت وحدة مناهضة العنف بجامعة الزقازيق اليوم دورة تدريبية بكلية التربية الرياضية بنات حول "طرق الدفاع عن النفس" في إطار سلسلة ندوات توعوية يتبناها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهدف بناء الإنسان، الذى يأتي ضمن توجهات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

أشرف على الدورة، الدكتورة نشوى نافع القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية بنات، والدكتورة امال مرسي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وحاضر فيها الدكتور يكن داوود المدرب المعتمد في التنمية البشرية والتدريب النفسي بالاتحاد العربي الإفريقى والدكتورة صفاء صالح أستاذ التايكوندو بالكلية، بحضور الدكتور عماد شومان مدير عام الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطالبات.

وأكدت الدكتورة غاده عبد الفتاح مدير وحدة مناهضة العنف بالجامعة على أهمية دور الوحدة في مساعدة الطلاب وتقديم إرشادات حول طرق الدفاع عن النفس ، التي تعد من أهم رسائل ورؤية وأهداف الوحدة التي تسعى إلي نشر الثقافة التوعوية لدى الطلاب من منطلق اهتمام الجامعة ، برفض العنف بكافة صوره وأشكاله داخل المجتمع المصري.

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية تناولت تعليم الفتيات كيفية الدفاع عن النفس من خلال طرق يسهل تنفيذها فى الحياة اليومية، والتصدي لمحاولات التحرش، أو بعض الممارسات المسيئة التي تهدد سلامتهن، وكيفية توظيف العوامل النفسية والتكتيكات البدنية بهدف إلى زيادة الثقة بالنفس، ورفع معدلات الإدراك ومستويات التركيز.