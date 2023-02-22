بدء موسم توريد محصول بنجر السكر منتصف مارس المقبل فى بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن بدء موسم توريد محصول بنجر السكر فى منتصف مارس القادم ويستمر حتى 15 مايو، جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة آخر مستجدات الأعمال التنسيقية استعداداً لبدء موسم توريد محصول بنجر السكر، بحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، ومدير مديرية الزراعية وممثلى الجهات الأمنية، وممثلى الجهات الزراعية.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه جارى التنسيق بين كافة الجهات الأمنية والزراعية المختصة لبدء أعمال توريد محصول بنجر السكر، واستمع المحافظ لتقريراً حول جهود زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة بمحافظة بورسعيد.

وأشار إلى أنه جارى العمل على زيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة، والذى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعمير سيناء، وزيادة المساحة المنزرعة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المساحة المنزرعة بالمحافظة بلغت 23 ألف فدان، تم زراعة حوالى 19 ألف فدان فعليا، وجارى استصلاح أكثر من 4 آلاف فدان، فضلاً عن زيادة الرقعة الزراعية لمحصول بنجر السكر وبلغت 10 آلاف فدان، ومتوسط إنتاج الفدان من 16 إلى 18 طن.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تم تشكيل لجان مكلفة باستلام محصول البنجر من المزارعين، والتأكد من جودة المحصول، مشددًا على أن توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية يعد أمن قومى، نظراً للأحداث التى يشهدها العالم حاليا والتى أثرت على جميع الدول على كافة الأصعدة، موجها بأهمية الوعى بمتطلبات المرحلة الراهنة وتضافر الجهود ودعم جهود الدولة.

ووجه اللواء عادل الغضبان، بالتعاون والتنسيق التام بين الجهات الأمنية والمحافظة والمزارعين والجهات المختصة لتسهيل إجراءات توريد محصول البنجر وتذليل أى معوقات فى هذا الشأن، مؤكداً على تقديم كافة الدعم والتسهيلات للمزارع وتوفير سبل الراحة اللازمة خلال موسم توريد البنجر.