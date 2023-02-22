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مصرع طالب اعتدى عليه آخرين بسلاح أبيض في بورسعيد

الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:17 ص
مصرع طالب اعتدى عليه آخرين بسلاح أبيض في بورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقي طالب بالمدرسة المعمارية الصناعية بنين في محافظة بورسعيد، مصرعه، إثر إعتداء آخرين عليه بسلاح أبيض.
 
استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد جثة: كريم أحمد صلاح فتحى عبد الرحمن 18 عامًا، طالب بمدرسة بورسعيد المعمارية الصناعية، يادعاء إعتداء من آخرين عليه بسلاح أبيض، أدى إلى إصابته بجرح نافذ في القلب أودى بحياته.
 
حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.
 
 
 

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