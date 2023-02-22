باراك أوباما يزور اليونان يونيو القادم للترويج لبرنامج "قادة مؤسسة أوباما"

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أعلنت مؤسسة "أوباما" غير الربحية أن الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما سيزور اليونان فى شهر يونيو المقبل، كجزء من "برنامج قادة مؤسسة أوباما".



وذكرت وكالة أنباء /ذا جريك ريبورتر/ اليونانية، اليوم الأربعاء، أن 105 من صناع التغيير من الشباب في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، ممثلين عن 75 دولة وإقليم، سيشاركون في البرنامج وسيلتقون بالرئيس الأمريكي الأسبق في أثينا في يونيو القادم.



ويهدف "برنامج قادة مؤسسة أوباما" إلى إلهام وتمكين صناع التغيير لتسريع وتيرة التغيير الإيجابي والدائم في مجتمعاتهم وفي جميع أنحاء منطقتهم، وكذلك ثقل خبرات صناع التغيير الشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 45 عاما.