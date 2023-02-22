اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 فبراير 2023 10:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

باراك أوباما يزور اليونان يونيو القادم للترويج لبرنامج "قادة مؤسسة أوباما"

الأربعاء، 22 فبراير 2023 09:02 م
باراك أوباما يزور اليونان يونيو القادم للترويج لبرنامج "قادة مؤسسة أوباما" باراك أوباما
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أعلنت مؤسسة "أوباما" غير الربحية أن الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما سيزور اليونان فى شهر يونيو المقبل، كجزء من "برنامج قادة مؤسسة أوباما".


وذكرت وكالة أنباء /ذا جريك ريبورتر/ اليونانية، اليوم الأربعاء، أن 105 من صناع التغيير من الشباب في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، ممثلين عن 75 دولة وإقليم، سيشاركون في البرنامج وسيلتقون بالرئيس الأمريكي الأسبق في أثينا في يونيو القادم.


ويهدف "برنامج قادة مؤسسة أوباما" إلى إلهام وتمكين صناع التغيير لتسريع وتيرة التغيير الإيجابي والدائم في مجتمعاتهم وفي جميع أنحاء منطقتهم، وكذلك ثقل خبرات صناع التغيير الشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 45 عاما.


باراك أوباما

أمريكا

الولايات المتحدة

أوباما



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة