اليوم السابع
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النقض تنقذ سيدة من الإعدام وتبرئها بعد ارتدائها البدلة الحمراء 4 سنوات

الأربعاء، 22 فبراير 2023 10:25 ص
النقض تنقذ سيدة من الإعدام وتبرئها بعد ارتدائها البدلة الحمراء 4 سنوات كريمة بين بناتها
الدقهلية :محمد الحبشى

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قضت محكمة النقض ببراءة سيدة من محافظة الدقهلية، بعد الحكم عليها بالإعدام شنقا ومكوسها داخل السجون لمدة 6 أعوام كاملة فى التقاضى، من بينهم 4 سنوات تنتظر تنفيذ حكم الإعدام عليها والذى أصدرته محكمة جنايات المنصورة.
 
تعود أحداث الواقعة إلى 5/12/2017، بدائرة مركز محل الدمنة بمحافظة الدقهلية، حيث اتهمت "كريمة.ا"، بإنهاء حياة زوجها المجنى عليه "محمد ع"ه، عمدا مع سبق الإصرار بطريق السم بان بيتت النية وعقدت العزم المصمم على قتله، وأعدت لذلك الغرض جوهرا يتسبب عنه الموت عاجلا أم آجلا "مادة سامة -أملاح الفوسفيد" ودسته له بمشروب القهوة وقدمته له قاصده من ذلك إزهاق روحه فتناوله فحدث به الأعراض السمية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
 
تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائى بورود إشارة من مأمور مركز شرطة محل الدمنه، بورود بلاغ بعثورأهالى مدينة محل الدمنه على جثمان المجنى عليه محمد عبده الشربينى محمد بأحد الزراعات التابعه للمدينة.
 
واتهم أهل المجنى عليه زوجته "كريمة ا" بقتله، ما استدعى لضبطها وبدء التحقيقات مع الزوجه منذ ذلك التاريخ، وقررت محكمة جنايات المنصورة بعد مداولة اوراق القضية بالإعدام شنقا وتحويل أوراقها لفضيله مفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى.
 
وقبلت محكمه النقض والتى قدمته المتهمة وظلت موجوده داخل السجون لمده 6 اعوام، جرى فيهم التقاضى امام القضاء المصرى، وأصدرت محكمه النقض حكمها ببراءة المتهمه نهائيا وخروجها بعد 6 أعوام 
 

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