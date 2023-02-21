تأجيل الحكم على المتهم بإنهاء حياة صاحب محل بالدقهلية للخميس المقبل

وتعود أحداث الواقعة بتاريخ 21/12/2022، بتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر، بتلقي إشارة من نقطة شرطة مستشفى منية النصر المركزي، بوصول محمد الباز الشبراوى، 24 عاماً مصابا بجرح طعني في الفخد وعند وصوله المستشفى توفي.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، إلي مكان البلاغ محل الواقعه، وبالفحص والتحري تبين أن وقوع مشاجرة بين كلا من ش. ع. ه. 27 عاما، والمجني عليه "محمد الباز الشبراوى" 24 عاماً، وأدي ذلك لاستخدام الأول آلة حادة تسببت في جرح نافذ بالفخد الأيسر، مما تسبب في وفاه المجني علية فور وصوله لمستشفي منية النصر المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 14428 لسنة 2023 جنايات منية النصر والمقيدة برقم 2655 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.