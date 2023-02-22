"القومى للمرأة" بالإسكندرية يطلق فعاليات "دوائر الحكى" لتمكين الفتيات ومشاركة الخبرات

نظم المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس، فاعليات "دوائر الحكى" التى تستهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهم داخل مجتمعاتهن.

وأشارت ماجدة الشاذلى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، إلى أن الفاعليات تأتى فى إطار جهود المجلس القومى للمرأة ضمن المبادرة الوطنية دوائر الحكى "دوى" وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وتم إطلاق المبادرة بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ولجان الحماية بالمحافظه، كما تم تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبى الذى استهدف 20 سيدة من الميسرات، حيث استهدف البرنامج التدريبى تأهيل مجموعة من المسيرات القادرات على إدارة مجموعة من دوائر الحكى، ومشاركة العديد من التجارب والحكايات وتحفيز الفتيات على المشاركة من أجل تفهم احتياجاتهن واحترام حقوقهن فى مجتمع آمن.

وأكد فرع المجلس القومى للمرأة على أن البرنامج يتم تنفيذه على مستوى 10 مدارس، على مستوى الإدارات التعليمية المنتزة وشرق ووسط وغرب والعجمى، من خلال "دوائر الحكى" وحوار الأجيال وهو عبارة عن فتح باب الحوار بين الفتيات وذويهن حول القضايا الخاصة بالمبادرة بالإضافة إلى نادى المشاهدة الذى يتضمن عرض الفيلم الوثائقى القصير "بداية الخيط" الحائز على جائزة أفضل فیلم وثائقى قصير فى مھرجان جوائزنیویورك للأفلام، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى، وهو يوثق الفيلم حياة ثلاث فتيات من مصر ورحلتھن لممارسة حقوقھن فى مختلف المجالات، وكيف أثرت المبادرة على كل واحدة منهن بشكل مختلف.

يذكر أن البرنامج التدريبى يأتى فى إطار المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية دوائر الحكى "دوى" التى يطلقها المجلس بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف، وذلك بمحافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية ودمياط والشرقية )، خلال الفترة من 22 فبراير وحتى 22 مارس 2023.