" حياة كريمة".. القومى للمرأة بالإسكندرية ينفذ12 ورشة حرفية ببرج العرب

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت ماجدة الشاذلى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية ، أنه تم تنفيذ(12) ورشة حرفية على التوازى وتم تنفيذ التدريب بمركز تنمية المرأة الريفية ( مديرية الزراعة ) بالبرج القديم بمركز ومدينة برج العرب وقامت بالمتابعة وداد أبو المكارم عضو الفرع ورئيسة المركز وذلك من خلال 8 دورات رئيسية بإجمالى 12 ورشة تستهدف إجمالى 240 سيدة مقسمين إلى مجموعات من خلال ورش متوازية ومتتالية تتراوح ما بين يومين إلى ستة أيام.





وذلك فى إطار المبادرة الرئاسيه " تنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة "و فى ضوء تدخلات التمكين الاقتصادى من خلال برامج ورش التدريبات الحرفية" تدريبات المشاغل والوحدات الإنتاجية" والتى يقوم بها المجلس القومى للمرأة تحت رعايه الدكتورة مايا مرسى رئيسه المجلس ومن خلال مركز تنمية مهارات المرأة وبالتعاون مع وزارة الثقافة صندوق التنمية الثقافية.



وتستهدف الدورات السيدات اللاتى التحقن بدورات ريادة الأعمال التى نفذها فرع المجلس بالإسكندرية خلال عام 2022، وتضمنت الدورات الحرفية ( صابون / جلود / كروشيه / خياطة / خرز النول / تطريز خرز على القماش / عرائس ميكرو / حلى خرز ).



وتقوم الورش على تنمية مهارات السيدات فى مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وتعزيز قدراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشى لهن ولأسرهن كما تتناول الورش التعريف بأساسيات كل حرفة وأماكن بيع خاماتها وكيفية تسويقها.



ولاقت الورش الحرفية استحسان السيدات وطالبن بتنفيذ المزيد منها خلال الفترة القادمة.