السياحة والآثار تشارك في المعرض الدولى للتعليم الفني والتكنولوجى 2023

كتب محمد أسعد

شاركت وزارة السياحة والآثار في الجلسة النقاشية الأولى للمعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني والمنح في دورته الثانية "Edu Tech Egypt 2023"، والذي انطلقت فعالياته تحت شعار "ارسم مستقبلك"، بمشاركة دولية واسعة، وتحت رعاية وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية.

ويأتي هذا الملتقى في إطار رؤية القيادة السياسية، وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في العنصر البشري.

وشاركت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب والمتحدث باسم الوزارة في الجلسة النقاشية الأولى للملتقى والتي ناقشت دور القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وإنشاء مجلس المهارات القطاعية في المجال السياحي.

كما تم مناقشة الدعم الذي يمكن أن تقدمه وزارة السياحة والآثار لتشغيل وتفعيل مجلس المهارات القطاعية والتحديات التي تواجه العنصر البشري في القطاع السياحي والتي من المتوقع أن يعمل مجلس المهارات القطاعية على حلها.

وعلى هامش الملتقى، تم تنفيذ عدد من الحلقات النقاشية التي شارك فيها لفيف من الخبراء والمسئولين الرعاة للحدث، كما تم تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل التي تستهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب وفتح آفاق جديدة أمامهم للفرص المتاحة في سوق العمل واحتياجاته من المهارات، والاستعانة بخبراء التنمية البشرية، بجانب مشاركة عدد من الشخصيات العامة خلال فعاليات الدورة الثانية من المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني والمنح "Edu Tech Egypt 2023".