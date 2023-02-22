السجن 3 سنوات لموديل انتحل صفة عمته بلبس نساء للهروب من قضية بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت كامل عدلي رئيس المحكمة ,وبعضوية كل من المستشار محمد رفعت جبر، والمستشار عبدالرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق وسكرتير المحكمة أحمد يوسف، بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهم " أ.ع.ص"، مما أسند إليه، وألزمتة بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 27177 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي ،يفيد بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية محضر بنطاق القسم .

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة ،بان المتهم " ا.ع.ص" 21 سنة موديلز اعلانات ، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك في بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في ارتكاب واقعة تزوير محرر رسمي ،وهو محضر شرطة في القضية رقم 33 لسنة 2022 جنح باب شرقي ،وذلك بأن جعل واقعة التزوير في صورة واقعة صحيحة، بأن أدلى في أقوله بعد ضبطه في القضية رقم 33 جنح باب شرق " التحريض على فسق " باسم شقيقة والده " إ.ص.ع" مصممة أزياء، بدلا من اسمه الحقيقي، وذلك لكونه متشبها بالنساء من حيث الملابس والمظهر، فانخدع فيه محرر المحضر في جنسه ووقع المتهم بالاسم غير الحقيقي ،وعقب اكتشاف الواقعة، تحرر محضر للمتهم ، وبعرضه علي النيابة، تبين من اقوال شقيقة والده، أنها اكتشفت صدور حكم قضائي ضدها في القضية رقم 33 لسنة 2022 جنح باب شرقي، بتهمة التحريض على فسق، رغم انتفاء صلتها بتلك الواقعة وباستبيان الأمر وحال كون نجل شقيقها المتهم يعلم كافة بياناتها، واعتاد القيام بأعمال منافية للآداب العامة والتشبة بالنساء في الملبس والمظهر، قد انتحل اسمها حال ضبطه بتلك القضية، ووجهت له جهات التحقيق ارتكاب واقعة التزوير في محررات رسمية، وأمرت النيابة بإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.