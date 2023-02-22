تموين الإسكندرية: معارض "أهلا رمضان" تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

كما تم المرور من خلال الجولات على معارض أهلا رمضان فى محطة مصر، حيث رافقه خلال الجولات عزة سعد رئيس حى وسط وتم المرور على جميع العارضين ومتابعة الإمداد السريع للسلع لتوافرها للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة التموين أن المعارض تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع والاحتياجات الخاصة لاستقبال شهر رمضان الكريم.

كما أجرى وكيل الوزارة عدة لقاءات مع المواطنين لاستقصاء آرائهم حول توافر السلع والأسعار المخفضة المعلن عنها حيث أبدوا سعادتهم بتوافر السلع والأسعار المتاحة.

واختتمت الجولات بالمرور على المجمعات الاستهلاكية المقام بها معارض أهلا رمضان للتأكد من توافر السلع لضمان وصول المعروض للمواطنين من السلع الأساسية واللحوم.