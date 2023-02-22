تموين الإسكندرية: معارض "أهلا رمضان" تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

أجرى، اليوم، المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ الإسكندرية، يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى جولات تفقدية بمهرجان الإسكندرية للتسوق المقام بنفق محطة الرمل، والذى يضم 15 عارضا لشركات ومحلات كبرى تعرض السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات استقبال شهر رمضان المبارك.
كما تم المرور من خلال الجولات على معارض أهلا رمضان فى محطة مصر، حيث رافقه خلال الجولات عزة سعد رئيس حى وسط وتم المرور على جميع العارضين ومتابعة الإمداد السريع للسلع لتوافرها للمواطنين.
وأكد وكيل وزارة التموين أن المعارض تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع والاحتياجات الخاصة لاستقبال شهر رمضان الكريم.
كما أجرى وكيل الوزارة عدة لقاءات مع المواطنين لاستقصاء آرائهم حول توافر السلع والأسعار المخفضة المعلن عنها حيث أبدوا سعادتهم بتوافر السلع والأسعار المتاحة.
واختتمت الجولات بالمرور على المجمعات الاستهلاكية المقام بها معارض أهلا رمضان للتأكد من توافر السلع لضمان وصول المعروض للمواطنين من السلع الأساسية واللحوم.
وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم
وكان تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية معرض "أهلآ رمضان" في ميدان محمد نجيب بسيدي بشر والذي يتكون من 50 باكية علي مساحة 700 متر ، ويضم جميع السلع الغذائية والاستهلاكية المختلفة ، مشيرًا إلى أنه يشارك في المعرض نحو 56 عارض لتوفير أكبر كم من السلع وبتخفيضات كبيرة للمواطنين.
وثمن محافظ الإسكندرية الدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتي قامت بعرض كل السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة وكعك العيد بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تصل الي 30%.
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