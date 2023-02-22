البورصة تغرم شركات الحديد والصلب للمناجم والشمس للإسكان 10 آلاف جنيه

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية ، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على توقيع التزم مالي قدره 10 آلاف جنيه على كلٍ من الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والشمس للإسكان والتعمير، لمخالفة الأولى لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومخالفة الثانية أحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية، كما قررت الجنة توقيع التزام مالي 5 آلاف جنيه على شركة مصر للفنادق لمخالفة الشركة لأحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركتي مصر للأسواق الحرة، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.