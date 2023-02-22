المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات وسط تداولات ضعيفة

كتب هانى الحوتى

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، وبالم هيلز للتعمير، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وجي بي أوتو، والشرقية-إيسترن كومباني، وحديد عز، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة تجاوزت 600 مليون جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 16901 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2895 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 20023 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 6978 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2990 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4463 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهما: المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقة على أسهم شركة كونتكت المالية القابضة المصدرة لعدد 4.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 16.6 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 1.3 مليون سهم، 280 ألف سهم، 120 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 6 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا 100 ألف سهم، 200 ألف سهم، 375 ألف سهم، 250 ألف سهم، 236 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 878.1 ألف سهم، 125 ألف سهم، 384 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، إيرادات نشاط بلغت 6.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 470.3 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4 ملايين جنيه مقارنةً مع خسائر 930.9 ألف جنيه.

وحققت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) إيرادات بلغت 101.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 67.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 9.7 مليون جنيه مقارنةً مع 9.5 مليون جنيه.

وحققت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، إيرادات بلغت 544.6 ألف دولار خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 851.2 ألف دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 36%، وبلغ صافي خسائر بعد الضريبة 263 ألف دولار مقارنةً مع 4.2 مليون دولار بنسبة نمو 94%.