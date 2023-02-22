"الأنباء الكويتية" تبرز تأكيد الرئيس السيسي على أن العلاقات مع أوزباكستان تاريخية

وقالت صحيفة الأنباء الكويتية تحت عنوان " السيسي: اتفاق مصري - أوزبكي على مكافحة التطرف " إن خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد أمس عقب مباحثاتهما تم الاتفاق على أهمية إيجاد حل لموضوع سد النهضة وتشجيع الجانب الإثيوبي على توقيع اتفاقية ملزمة قانونيا بشأن ملء وتشغيل السد.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد أيضا إنه تم الاتفاق على أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية، حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكد أهمية إيجاد حل سياسي للنزاع الروسي- الأوكراني لما له من تأثيرات على العالم كله.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أكد أهمية التعاون الأمني والمعلوماتي في مجال مكافحة التطرف والاتفاق على سرعة عقد اللجنة المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي في أقرب وقت ممكن ووضع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين موضع التنفيذ وأهمية التعاون الأمني والمعلوماتي في مجال مكافحة التطرف.

وتابعت أن الرئيس السيسي ونظيرة الأوزباكي اتفقا على سرعة عقد اللجنة المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي في أقرب وقت ممكن ووضع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين موضع التنفيذ.