إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق سفاجا - الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 5 أشخاص، صباح اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الغردقة - سفاجا، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد نقل المصابين لمستشفى المركزى.

وكان تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا يفيد انقلاب سيارة ملاكى بطريق بطريق الغردقة - سفاجا، على الفور تم الدفع ب 4 سيارات اسعاف لمكان الحادث، وتبين أن اصيب 5 اشخاص إثر الحادث.

كما تبين أن جميع الإصابات بسيطة ما بين كدمات وسحجات متفرقة ولا توجد أى حالات حرجة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

كان أصيب الاسبوع الماضى 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص جنوب مدينة الغردقة، تم تحويل المصابين لمستشفيات سفاجا المركزى والغردقة العام لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ميكروباص جنوب مدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم إصابات خطرة.