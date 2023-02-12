إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص جنوب مدينة الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب اليوم الأحد، 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص جنوب مدينة الغردقة ، تم تحويل المصابين لمستشفيات سفاجا المركزي والغردقة العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ميكروباص جنوب مدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم إصابات خطرة.

كما تبين أن المصابين هم محمد موسى، وسعيد أحمد، و علي عبد العال، وحسين السيد، وإيهاب خالد، ويسري عبد العال، وأحمد جابر، ومحمد أحمد، مصابين بإصابات متفرقة عبارة عن كدمات وسحجات وكسور، وتم نقل 3 منهم للعناية المركزة بالغردقة العام .