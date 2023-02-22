إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة وبنكنوت ومشغولات بمطار برج العرب

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة وكمية من النقد المصرى والمشغولات الثمينة، بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بقانون 15 لسنة 2002 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون البنك البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، وقانون مكافحة غسل الاموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبو ظبي علي رحلة طيران ويز اير، أشتبه رئيس قسم الوديعة ورئيس الوردية في الراكب ه . ح . م مصري الجنسية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ومرور الراكب على جهاز فحص الأفراد بالاشعة تلاحظ وجود أجسام مخبأة على جسد الراكب وبداخل ملابسه الشخصية.

وبالعرض علي مرسي عبد الستار مدير ادارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتياً فتبين وجود 11 هاتف محمول ماركة iphone بدون علب أو لوازم حول جسد الراكب وداخل الجاكيت الذي يرتديه،وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 152 ألف جنيه.

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي الركاب القادمين من إيطاليا علي رحلة طيران العربية القادمة من بيرجاموا، اشتبه رئيس قسم الوديعة ورئيس الوردية في الراكب ا . ح . ع مصري الجنسية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ومرور الراكب على جهاز فحص الافراد بالاشعة تلاحظ وجود أجسام مخبأة على جسد الراكب وداخل ملابسه الشخصية.

وبالعرض علي أيمن فوزي منصور المشرف القائم بأعمال مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 700 جرام من مشغولات من معدن أبيض وأصفر اللون أشكال وأحجام مختلفة يشتبه أن تكون من معدن نفيس وثمين، وقدرت القيمة بصفة مبدئية لحين العرض على مصلحة دمغ المصوغات و الموازين بمبلغ 1 مليون و 260 ألف جنيه، وقدرت الرسوم المعرضة للضياع بحوالى 320 ألف و 40 جنيه.

وفى المحاولة الثالثة وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أبو ظبي علي رحلة طيران ويز اير، اشتبه رئيس الوردية في الراكب ا . ع . ا مصري الجنسية نظراً لكثرة السفر والتردد، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ومرور الراكب على جهاز فحص الافراد بالاشعة تلاحظ وجود أجسام مخبأة على جسد الراكب.

وبالعرض علي خالد حمدى حواش مدير ادارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 10 هواتف محمول ماركة IPHONE XMAX بدون علب أو لوازم مخبأة حول جسد الراكب.

وكانت المحاولة الرابعة والأخيرة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المسافرين إلي الكويت علي رحلة طيران الجزيرة‎ اشتبه مأمور الحركة في الراكب س . ع . ع مصري الجنسية، بسؤاله عما إذا كان بحوزته عملات نقدية أجنبية أو مصرية تتجاوز الحد المسموح (تم ايضاح الحد المسموح به) أجاب بالنفي.

وبالعرض علي وليد عيسى مدير ادارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 75 ألف جنيه مصري ملفوفة بورق ألومنيوم مخبأة بين طيات الملابس، وبتفتيش الراكب وداخل الجاكيت الذي يرتديه.

قرر مصطفى العربى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركي أرقام 4 و5 و6 و7 لسنة 2022 .