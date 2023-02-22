أخبار الاقتصاد اليوم فى مصر.. تفاصيل حركة سعر الذهب فى مصر

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات سوق الذهب المحلي، وكذلك البورصة العالمية، إضافة إلى أداء الوزارات الاقتصادية وفيما يلي أبرز الأخبار الاقتصادية.

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء ارتفاع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.02% رابحًا 0.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1936.21 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.98% خاسرًا 101.24 نقطة ليغلق عند مستوى 10269.73 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.40% خاسرًا 269.51 نقطة ليغلق عند مستوى 19017.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 117.8 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.15%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.86%، يليه قطاعي تجزئة الأغذية، والاستثمار والتمويل بنسبة 1.64%، 1.63%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.35%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 0.65%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.44%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، 0.23%، على التوالي.

وقفز 52 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 5.33%، ثم سهم "تنمية" بنسبة 5.17%، ثم سهم "جي آي جي" بنسبة 3.33%، وتراجع 152 سهمًا على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 9.41%، ثم سهم "دار الأركان" بنسبة 6.88%، ثم سهم "العربي" بنسبة 4.60%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 297.1 مليون سعودي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.63% خاسرًا 46.44 نقطة ليغلق عند مستوى 7303.83 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.73% خاسرًا 60.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8163.21 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% خاسرًا 8.65 نقطة ليغلق عند مستوى 5509.45 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.19% خاسرًا 10.80 نقطة ليغلق عند مستوى 5647.62 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 95.9 مليون سهم بقيمة 25.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8255 صفقة، وهبط 12 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.85%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 3.1%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.92%، ثم قطاعات المواد الأساسية، والبنوك، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، 0.62%، 0.61%، على التوالي، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.54%، ثم قطاعي الرعاية الصحية، والخدمات المالية بنسبة 0.39%، 0.31%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيدًا بنسبة 1.68%.

بورصة أبو ظبي

وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.631% خاسرًا 62.20 نقطة ليغلق عند مستوى 9793.48 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.462 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 189.9 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 11512 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.77%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.96%، ثم قطاع المرافق بنسبة 0.89%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.42%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.21%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 8.73%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 4.84%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 3.51%، وتراجع 36 سهمًا على رأسها سهم "شيميرا ستاندرد أند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو المتداول" بنسبة 4.8%، ثم سهم "مصرف أبو ظبي الإسلامي" بنسبة 4.42%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 4.13%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 307.2 مليون درهم.

بورصة دبي

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.90% خاسرًا 31.41 نقطة ليغلق عند مستوى 3426.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 147.5 مليون سهم محققة ما قيمته 306.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 7501 صفقة لعدد 32 سهمًا.

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