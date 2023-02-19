صعود بورصة البحرين بجلسة الأحد.. وتعطل الكويت بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

كتب هانى الحوتى

تباين بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.52% خاسرًا 55.28 نقطة ليغلق عند مستوى 10493.17 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.09% رابحًا 1.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1937.47 نقطة، وتعطلت بورصة الكويت بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.52% خاسرًا 55.28 نقطة ليغلق عند مستوى 10493.17 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.59% رابحًا 113.05 نقطة ليغلق عند مستوى 19371.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 124.9 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها تجزئة الأغذية بنسبة 2.40%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.84%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.25%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1%، فيما ارتفع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.82%.

وقفز 52 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 4.73%، ثم سهم "الإنماء ريت الفندقي" بنسبة 4.29%، ثم سهم "أمريكانا" بنسبة 4.05%، وتراجع 157 سهمًا على رأسها سهم "الآمار" بنسبة 5.04%، ثم سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 4.63%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 4.30%، فيما تصدر سهم "لوبريف" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 477.6 مليون سعودي.

بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.09% رابحًا 1.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1937.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 250.6 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 14.43% بضغوط هبوط سهم شركة البنادر للفنادق بنسبة 24.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 8.07% بضغوط هبوط سهمي البحرين للسينما، والبحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 4.48%، 0.22%، على التوالي، وهبط سهم بنك السلام بنسبة 0.93%.

فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 10.35% مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، والمصرف الخليجي التجاري، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني بنسبة 2.04%، 1.11%، 0.38%، 0.32%، على التوالي ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 4.59% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.08%، وصعد سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 3.33%.