3 آلاف وصلة مياه منزلية بتكلفة 148 مليون جنيه بقرى درنكة فى أسيوط.. تفاصيل

أسيوط - هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، المهندس ممدوح رسلان رئيس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وليزلى رد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، على هامش زياتهم للمحافظة لتفقد بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تمولها الوكالة بالمحافظة، ومناقشة الموقف التنفيذى لها.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، وعدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ولورا جونزالز مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة والمهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية والمهندس على الشرقاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفى بداية اللقاء، رحب محافظ أسيوط برئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" والوفد المرافق لهما مشيدًا باهتمامهم ومتابعتهم المستمرة من خلال الزيارات الميدانية للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات التى تمولها الوكالة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى ضوء تنفيذ مشروع "الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" والذى ينفذ من خلال 4 محاور رئيسية (الكفاء التشغيلية - تغطية التكاليف- جودة الخدمة - إدارة الأصول) بمحافظات الصعيد كما استعرض المحافظ فيلمًا تسجيليًا عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومى لتطوير الريف المصرى فى كافة القطاعات والتى يجرى تنفيذها بعدد 149 قرية وبتكلفة اجمالية تعدت 44 مليار جنيه لمشروعات متنوعة تتجاوز 2000 مشروع.

وقال محافظ أسيوط، إنه تم – خلال اللقاء - استعراض ومناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المعمل المركزى لمياه الشرب والذى يجرى انشاؤه كأحدث معمل مركزى على مستوى الجمهورية ويضم أحدث أجهزة لإجراء التحاليل للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيهًا شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية على مساحة 1200 متر بهدف إجراء كافة التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقًا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب التى تقرها منظمات الصحة الدولية فى قرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007 وسيتم الانتهاء منه وافتتاحه رسميًا خلال الاسابيع القادمة فضلًا عن مشروع "الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" لتعزيز التعاون المثمر الهادف إلى تحسين القدرات والإرتقاء بكفاءة الأداء التشغيلى وتحقيق استدامته لمختلف المشروعات القائمة بالمحافظة والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" بالاضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع تجميع مياه الصرف الصحى بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه ويضم المشروع 3 محطات رفع (محطة دير درنكة الفرعية، محطة رفع دير درنكة المدمجة، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية) و21 كيلو متر طولى شبكات انحدار و9 كيلو متر طولى خطوط الطرد و3 آلاف وصلة منزلية بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيها لتحقيق استفادة لــ 8 آلاف نسمة، فضلًا عن مليون زائر سنويًا لمسار رحلة العائلة المقدسة والتى قام وفد الوكالة الأمريكية بتفقدها خلال زيارتهم للمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى متابعته المستمرة للمشروعات التى يجرى تنفيذها بالمحافظة وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على معدلات التنفيذ وتسهيل الاجراءات وتذليل العقبات أمام نهو المشروعات فى توقيتاتها لافتًا إلى أهمية المعمل المركزى الذى سيصبح بمثابة معمل مرجعى على مستوى جميع مناطق الشركة بتحتوائه على (3) معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية ومعمل الكيمياء غير العضوية (المعمل الميكروبيولوجي) معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل كافة العقبات لتسريع وتيرة العمل فى تنفيذ المشروعات وفقًا للاشتراطات ومعايير الجودة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدًا بجهود القيادة السياسية فى المضى قدمًا فى تنفيذ برامج التنمية.

ووجه المهندس ممدوح رسلان الشكر لمحافظ أسيوط لدعمه المستمر ومساندته لتنفيذ مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بالإضافة إلى مشروعات الوكالة الامريكية ومتابعته المستمرة لمعدلات التنفيذ بها وتذليل كافة العقبات للتوسع فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى مشيدًا بمشروع المعمل المركزى عالى الجودة والذى يجرى انشاؤه بالمحطة التشيكى بمنطقة شرق أسيوط فى ضوء تفعيل مشروع "الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" والذى سيتم تدعيمه بأحدث الأجهزة لقياس جميع العناصر والمعادن الثقيلة والمركبات العضوية وغير العضوية والاختبارات البيولوجية والبكترولوجية بالإضافة إلى مراقبة جميع المعامل الفرعية ضمانًا لضبط الجودة المعملية المطلوبة وفقًا لأحدث المواصفات القياسية والذى سيقدم خدماته لمحافظات الصعيد.

وعبرت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن سعادتها بزيارة محافظة أسيوط ومقابلة المحافظ وتفقدها لبعض المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمحافظة فى إطار التعاون بين الوكالة والشركة القابضة لمياه الشرب لتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين ووفقًا للاحتياجات الفعلية استكمالًا لدور الدولة فى التوسع فى إقامة المشروعات القومية والتنموية.

وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ أسيوط شهادة تقدير ووسام المحافظة لمدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديرًا لجهودها ودعمها المستمر لمشروعات الوكالة بالمحافظة.