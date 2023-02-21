وزير الخارجية الأمريكى يشيد بدور اليونان الفعال وجهودها فى المنطقة الأوروبية

وقال بلينكن ـ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس اليوم الثلاثاء، إن اليونان بذل كل ما في وسعها لتعزيز قوة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في شرقي الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تربط اليونان بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن واشنطن تعمل - دائما - على تعزيز العلاقات الثنائية مع اليونان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الاوروبية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن من أحد الدول الديمقراطية التي بذلت كل ما في وسعها حتى تكون على المسار الصحيح من أجل الوقوف مع الشركاء للدفاع عن الديمقراطية حول العالم.

وأشار بلينكن إلى أن واشنطن وأثينا تعملان على تعزيز التعاون في استخدام الطاقة النظيفة، مؤكدا رغبة الكثير من الشركات الأمريكية في الاستثمار باليونان وذلك في إطار توسيع التعاون الثنائي بين البلدين.

وشدد على أن واشنطن تعمل مع اليونان على تعزيز أمن الطاقة في المنطقة الأوروبية، مشيرا إلى اتخاذهما الخطوات التي من شأنها أن تحقق أمن الطاقة في المنطقة.