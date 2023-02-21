محافظ قنا يطلق إشارة البدء التجريبى لعدد من مشروعات حياة كريمة بفرشوط.. صور

قنا - صابر سعيد

أطلق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، إشارة بدء التشغيل التجريبي لعدد من المشروعات الخدمية التى تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية العركى التابعة لمركز فرشوط، وذلك في إطار احتفال المحافظة بالعيد القومي، بحضور العميد محمد السيد، المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والنائب فتحي قنديل والنائب خالد أبو نحول والنائب محمد عزت القاضي، أعضاء مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا، وحافظ محمود، رئيس مدينة فرشوط وعدد من القيادات التنفيذية.

وأعلن محافظ قنا، عن إشارة بدء التشغيل التجريبي لوحدة تضامن اجتماعى نجع غانم والتي تقع علي مساحة 356 م2 ومكونة من طابقين وتحتوي علي "مكتب تأهيل، حضانة، وحدة اجتماعية، ورش تدريب مهني، ورش تدريب حرفي ومشورة اقتصادية ، وحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة"، ومجمع خدمات المواطنين بالعركي والذي يتكون من 3 طوابق ويقع علي مساحة 460 م2 ويحتوي علي "مركز تكنولوجي، سجل مدني، شهر عقاري، بريد، وحدة محلية"، مشيرًا إلى أن مجمعات الخدمات تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الإجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية.

وأعطي الداودي، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمكتب بريد العركي المطور وذلك بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين.

وقال محافظ قنا، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قامت بتغيير وجه الحياة فى كثيرٍ من القرى المصرية ، من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات خدمية استهدفت تقديم خدمات لائقة للمواطنين فى مختلف القطاعات بأسلوب حضارى، مضيفا ان المشروعات التي تم افتتاحها تجريبيا اليوم ركزت على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى الريف، لتصبح الحياة على مستوى عال من الجودة لا يقل عن المستوى الذى يتم تقديمه فى المدن.