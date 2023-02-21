غرفة صناعة الحبوب: ارتفاع عدد المطاحن فى البورصة السلعية لأكثر من 100 مطحن

كتب إسلام سعيد

"عبد الغفار السلامونى": توسع وزارة التموين بتوجيهات القيادة السياسية في إنشاء 341 معرضاً "أهلا رمضان" بالمحافظات حتى الآن يتيح للمواطن الحصول على سلع بأسعار مخفضة 30%.

أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن البورصة السلعية التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، نجحت في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق، حيث يشترك أكثر من 100 مطحن في البورصة السلعية حتى الآن، ويحصل كل مطحن على كمية من القمح تقدر بنحو من 350 الى 400 طن أسبوعيا، لافتا إلى أنه مع استمرارية تداول القمح وزيادة الكميات المعروضة على منصة البورصة السلعية سيؤدى ذلك الى انخفاض الأسعار مرة أخرى، كما سيؤدي الى استقرار الأسواق بتوفير القمح والدقيق الفاخر 72%، مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن "والمخبوزات والحلوى" لصالح المستهلك .

وأضاف عبد الغفار السلامونى في تصريحات أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية، ساهمت في نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في توفير السلع الغذائية وتأمين من مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يبلغ في المتوسط ما بين 4.5 و6 أشهر وتفادي أي أزمات تتعلق بنقص السلع، رغم الظروف العالمية الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت الى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية وخاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت،مما أدى الى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وصعوبات الافراج عن السلع والمواد الخام مع تكبد المستوردين مبالغ وغرامات التأخير بالموانئ ،مما أدى الى التأثير المباشر على السلع الغذائية،ومع ذلك نجحت الدولة المصرية على مدار الأسابيع الماضية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعبور بالبلاد الى بر الأمان في توفير كافة السلع الغذائية .

وأوضح عبد الغفار السلامونى أن اتجاه وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في التوسع لإنشاء معارض "أهلا رمضان " بتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يتيح للمواطن الحصول على السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30% خاصة بعدما تم افتتاح ما يقرب من 341 معرضاً على مستوى كافة محافظات الجمهورية حتى الآن ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين.

كما قامت وزارة التموين بمجموعة من الإجراءات الاستباقية الشجاعة منذ عدة أشهر للتخفيف من الآثار السلبية والحد من الارتفاع في الأسعار على نحو يؤكد الرؤية الواضحة للدولة ،حيث تم إقرار منظومة صرف الأقماح للمطاحن المرخصة لتقوم بطحنه دقيق استخراج 72% وتسليمه دقيق لمخازن ومستودعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية "قطاع المطاحن" ويتم صرفه للمخابز السياحية والافرنجية المرخصة بمحافظات القاهرة الكبرى " القاهرة والجيزة والقليوبية" والتي تمثل 40% من الاستهلاك على مستوى الجمهورية لتقوم بإنتاج الخبز السياحي والفينو بأسعار مناسبة للمستهلك ولأبنائنا من الطلاب بالمدارس والجامعات وذلك للتخفيف عن كاهل المستهلكين ومحدودي الدخل مما أدى أحداث توازن في أسعار الخبز في الأسواق كما لاقت المنظومة اقبالا كبيرا من قبل المخابز المرخصة فى الاشتراك في المنظومة لتوفير الدقيق بالأسعار الحرة العادلة، كذلك مصداقية أصحاب المخابز في الدولة في توفير منتج الدقيق بأسعار مناسبة الامر الذى أحداث توازن فى الأسعار بالأسواق ،مؤكدا على إشادة أصحاب المخابز بمنظومة وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في توفير الدقيق للمخابز، حيث طالب اصحاب المخابز باستمرار العمل في هذه المنظومة للحصول على الدقيق بالأسعار العادلة ،الامر الذى يؤكد نجاح هذه المنظومة لصالح المستهلك لاستقرار وتوافر الدقيق الحر بالأسعار العادلة بدون مغالاة بسبب الضوابط الخاصة لهذه المنظومة .