تنمية التجارة: المستودعات الاستراتيجية نقلة نوعية للحفاظ على السلع الغذائية

كتب الأمير نصرى

علق الدكتور إبراهيم العشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة السلعية، على المشروع القومى للمستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية، قائلا: إن أهم شئ لأى دولة هو الأمن الغذائى، ولدينا 64 مليون مستفيد من دعم السلع التموينية، و23 مليون بطاقة تموينية، والاختيار ما بين 31 سلعة تموينية.

وأضاف إبراهيم العشماوى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أنه يتم تخزين الحبوب فى الصوامع والهناجر، موضحا أنه تمت دراسة تكليف الرئيس السيسى، والتوافق على إنشاء 7 مستودعات استراتيجية تضم 31 سلعة على مستوى الجمهورية، وكل مستودع يخدم 4 محافظات، لافتا إلى أنه لدينا ما يقرب من 40 ألف منفذ تموينى على مستوى الجمهورية.

وأكد إبراهيم العشماوى أن هدف المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية هو زيادة حجم المخزون، وتقليل الفاقد والتالف، وأن يكون هناك جودة عالية فى تخزين السلع، مشيرا إلى أن الشركاء فى هذا المشروع شركات كبرى من القطاع الخاص، موضحا أن المشروع نقلة نوعية فى الحفاظ على السلع الغذائية.

أوضح إبراهيم العشماوى أن القطاع الخاص يقوم بالتصميم والإدارة والتشغيل على أن تقوم الحكومة بتخزين سلعها داخل هذه المستودعات.