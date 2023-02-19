صناعة الحبوب: المشروع القومى للصوامع حافظ على القمح وعزز المخزون الاستراتيجى

أعلن النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن اتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في التوسع لانشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية للقمح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الاقماح وأيضا في تعزيز المخزون الاستراتيجى.
وأضاف طارق حسانين فى تصريحات اليوم نستعد لموسم القمح المقبل بصوامع متطورة لتخزين الاقماح بشكل جيد بدلا من الشون الترابية التي كانت تعرض الأقماح في الماضي للتلف، مؤكدا على نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية طوال جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في الحفاظ على استمرارية وجود مخزون استراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفي لعدة أشهر، مما يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الاستراتيجية لاسيما سلعة القمح، خاصة وأنه يتم إنتاج ما يقرب من 270 مليون الى 275 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج ،إلا أن الدولة مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن .
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