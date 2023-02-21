ضبط المتهم بالتعدى على طالب وإصابته بجروح قطعية بسبب خلافات بينهما بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهم بالتعدي على طالب بالتعدى بسلاح أبيض، واصابته بجروح قطعية بالغة بسبب خلافات بينهما بقرية بشبيش مركز المحلة بمحافظة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارا بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بقرية بشبيش مركز المحلة، وبالفحص تبين قيام طالب بالتعدي على زميله بسلاح أبيض واصابته بجروح قطعية بسبب خلافات سابقة بينهما، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وقضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي بمعاقبة عامل زراعي له معلومات جنائية وسبق اتهامه في 3 قضايا هتك عرض وسرقة بالسجن المؤبد بعد استدراجه طفلة 8 سنوات أثناء عودتها من درس تحفيظ قرآن والتعدي عليها داخل دورة مياه مسجد بدائرة قسم أول المحلة، وسرقة قرطها الذهبي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد ألقت القبض على المتهم "ص.أ .ص "، بعد قيامه باستدراج الطفلة المجني عليها والتي تبلغ من العمر 8 سنوات أثناء عودتها من درس تحفيظ القرآن.

وقام المتهم بالتعدي عليها داخل دورة مياه المسجد، وقام بسرقة قرطها الذهبي، وقام بالتصرف فيه بالبيع.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية، وخلال الجلسة ناظرت تسجيلات كاميرات المراقبة التي صورت الواقعة بداية من استدراج المتهم للمجني عليها حتي دخوله بها للمسجد، وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن المؤبد .

وكلفت المحكمة النيابة العامة في منطوق حكمها بإخطار مجلس الأمومة والطفولة لاتخاذ ما يلزم تجاه حماية الطفلة من تبعة الآثار النفسية السيئة التي ألمت بها من جراء الواقعة.