مباحث الغربية تكشف غموض مقتل عامل توصيل طلبات في مركز سمنود

الغربية مصطفى عادل

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، في كشف غموض واقعة العثور على جثة عامل دليفري مقتولا ومدفون بجوار مجرى مائي بقرية العزيزية مركز سمنود.

وتوصلت جهود البحث أن وراء الواقعة متهمين مقيمين قرية كفر شبرا اليمن مركز زفتي، بعدما استدرجا المجني عليه بحجة توصيل أوردر وحاولا سرقته بالاكراه، إلا أن المجني عليه قاوم المتهمين وقاما بقتله والتخلص من الدراجة النارية بالقاؤها بالمصرف بعد فشلهما في تشغيلها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة بجوار ترعة بقرية العزيزية مركز سمنود.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتم التحفظ على مكان البلاغ وإخطار النيابة العامة التي انتقلت وناظرت الجثمان وتم نقله للمشرحة.

وبالفحص تبين أن المجني عليه يعمل دليفري في أحد المطاعم بزفتي وخرج لتوصيل اوردر للمتهمين وقاما باستدراجه لقرية كفر شبرا اليمن.

وما أن وصل المجني عليه حاولا سرقته بالاكراه إلا أنه قاوم الجناه فقاما بذبحه وحاولا سرقة الدراجة النارية وفشلا فتخلصا منها بالمصرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.