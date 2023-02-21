"صحة دمياط" تطلق حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا بجميع مدارس المحافظة

دمياط معتز الشربينى

أطلقت مديرية الصحة بدمياط حملة لتطعيم تلاميذ المدارس والمعلمين والموظفين ضد فيروس كورونا على مستوى جميع المدارس بالمحافظة.

وأوضح الدكتور إيهاب إبراهيم مدير مراكز اللقاح، أن المديرية بدأت في تنفيذ الحملة في مدارس المحافظة منذ يوم الأحد الموافق 19 فبراير الجاري لتطعيم جرعات الأولي والثانية والجرعات التنشيطية الثالثة والرابعة، وذلك لتعزيز الصحة العامة ورفع المناعة المجتمعية للوقاية من فيروس "كوفيد-19".

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

من ناحية أخرى، قام الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لقسم رابع لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الانضباط الادارى والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام العمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية والأعمال الكهروميكانيكية .

وأكد وكيل صحة دمياط، متابعة ترددات المبادرات الرئاسية التي تقدم خدماتها للمواطنين ومتابعة الاعطال والصيانة الدورية للأجهزة الطبية وحسن معاملة المرضى وذويهم.

كما قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بالمرور على مركز صحة الأسرة ثان لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية وتفقد الاستقبال وعيادة الأسنان وعيادات طب الأسرة ومكاتب الصحة والتطعيمات والمبادرات الصحية .

وأكد وكيل وزارة الصحة على توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وحسن معاملة المواطنين وذويهم.