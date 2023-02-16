فحص 1950 مواطنا ضمن قوافل "حياة كريمة" الطبية فى دمياط.. صور

واستكملت مديرية الصحة بدمياط، خطتها لاطلاق قوافل طبية بقرى المحافظة فقد تم فحص 1984 مواطن خلال القافلة الطبية والتي انطلقت على مدار يومين بقرية أم الرضا الجديدة في مركز كفر البطيخ.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إلى أنه تم خلال تلك القافلة تحويل 35 حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 9 حالات، هذا إلى جانب إجراء 501 تحليل معملى، اضافة الي القيام بالكشف على 22 حالة بالأشعة، إضافة إلي إجراء الفحص لأكثر من 50 حالة بالسونار.

واضاف وكيل صحة دمياط، أن تلك القوافل التى يتم اطلاقها أسبوعيا بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة، لافتا إلي انها تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل و وحدتين للأشعة، هذا إلى جانب صيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن قوافل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أسهمت في إحداث طفرة كبيرة في مجال القطاع الطبي، موضحا أن إسهامات مبادرة رئيس الجمهورية ساعدت كثيرا في وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين، مؤكدا استمرار برنامج القوافل داخل مديرية الصحة في دمياط من أجل تغطية كافة القري والمناطق النائية داخل نطاق المحافظة.

وأشار أيضا إلي أن بعض مشروعات المبادرة الرئاسية تستعد حاليا لدخولها الخدمة، مؤكدا أن تلك المشروعات ستسهم بشكل كبير في تطوير خدمات القطاع داخل المحافظة.