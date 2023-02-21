رئيس جامعة بنها يستقبل وفد هيئة تنمية الصعيد بمجلس الوزراء لتعزيز التعاون

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، وفد هيئة تنمية الصعيد من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى خليل مستشار رئيس الهيئة لمشروعات الإنتاج الحيوانى وذلك على هامش زيارته لكلية الزراعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة، والدكتور إيهاب فريد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن الزيارة تأتى فى إطار تعزيز أوجه التعاون بين الجامعة وهيئة تنمية الصعيد فى شتى المجالات التنموية، وذلك فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأشار الدكتور جمال سوسة، إلى أن الجامعة تولى اهتمامًا بالغًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقضية الأمن الغذائى، حيث تم زيادة المساحة المنزرعة بالقمح بكلية الزراعة هذا العام إلى 60 فدانا بدلا من 15 فدان فى العام الماضى، وذلك من خلال الإعتماد على تقاوى منتخبة وراثيًا ومحسنة تقنيًا وعلميًا من أجل محصول وفير.

كما تم التوسع فى مشروع الإنتاج السمكى للمزارع السمكية المغلقة والمفتوحة، والصوب الزراعية التى تدار بطرق تكنولوجية متطورة لتوفير المناخ المناسب لإنتاج خضار عضوى فى غير موعده وتوفير الإنتاج بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك فى إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلى وسد الفجوة الغذائية والحفاظ على الأمن الغذائى للمواطنين.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الكلية قد أنتجت أيضا سلالة دجاج بنها الجديدة بهدف تحسين صفات الدجاج وجودة البيض المنتج، مشيرا إلى أن سلالة دجاج بنها تأتى فى إطار جهود الجامعة لمواجهة التغيرات المناخية وربط البحث العلمى فى بالجامعة بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل وخدمة المجتمع وحل مشاكل الصناعة والإنتاج والزراعة فى مصر.

من ناحية أخرى قام وفد هيئة تنمية الصعيد بمجلس الوزراء بزيارة المزارع السمكية، والصوب الزراعية والقطاعات الإنتاجية، ومزارع القمح كلية الزراعة بمشتهر يرافقهم عميد الكلية والوكلاء والأساتذة، وذلك للاستفادة من خبرات أساتذة كلية الزراعة والبحوث العلمية التطبيقية والتقنيات الحديثة التى تطبق فى مجال الزراعة لزيادة الإنتاجية وإنتاج منتجات زراعية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية.