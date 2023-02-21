دراسة جديدة شملت 16 دولة: 22% من الأطفال يعانون اضطرابات الأكل

كتبت ريهام عبد الله

أظهرت دراسة وتحليل جديد، حول اضطرابات الأكل عند الأطفال فى أكثر من دولة، أن 22% من الأطفال والمراهقين تظهر عليهم علامات اضطراب الأكل، ويمكن أن تتخذ اضطرابات الأكل أشكالًا عديدة بما في ذلك اتباع نظام غذائي متكرر وتقلبات الوزن والشعور بالذنب المرتبط بتناول الطعام، وفقًا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

ولجمع البيانات، حلل المؤلفون 32 دراسة من 16 دولة مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا والصين وكوريا الجنوبية وسلوفينيا.

1 من كل 5 أطفال لديهم مشاكل فى الأكل

وأظهرت النتيجة النهائية أن أكثر من 1 من كل 5 أطفال ومراهقين أظهروا سلوكيات اضطراب الأكل، مع ارتفاع الأرقام بين الفتيات والأطفال الأكبر سنًا وأولئك الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى (BMI).

وجاء في الدراسة: "من منظور علم الأوبئة، فإن تحديد حجم اضطراب الأكل وتوزيعه في الفئات السكانية المعرضة للخطر أمر بالغ الأهمية لتخطيط وتنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى منعها واكتشافها والتعامل معها".

اضطرابات الأكل تهدد الحياة

أعلن مؤلفو التحليل التلوي أن "اضطرابات الأكل هي من بين أكثر المشاكل النفسية التي تهدد الحياة، ويموت الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات قبل من 10 إلى 20 عامًا من عامة السكان".

ويمكن أن يكون اضطرابات الأكل خطيرة جدًا، خاصة بالنسبة للشباب، مما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض مثل مشاكل التمثيل الغذائي وهشاشة العظام والصداع، وفقًا لاتحاد اضطرابات الأكل الوطني، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى الاكتئاب والقلق.