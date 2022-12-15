دراسة تربط بين الصدمة واضطرابات الشهية

كتبت فاطمة ياسر

يعاني ما يقرب من 3 % من الأمريكيين من اضطراب الأكل بنهم في مرحلة ما من حياتهم، ومنهم أكثر من ثمانية من كل 10 نجوا من إساءة معاملة الأطفال أو الإهمال أو الصدمات الأخرى.

وحول ذلك حدد أحد علماء جامعة فرجينيا للتكنولوجيا كيف يمكن لصدمات الحياة المبكرة أن تغير الدماغ لزيادة خطر الأكل بنهم في وقت لاحق من الحياة.كشفت الأبحاث التي قادتها الباحثة الرئيسية سورا شين ، الأستاذة المساعدة في معهد Fralin للأبحاث الطبية الحيوية في VTC ، كيف أن المسار في الدماغ الذي يوفر عادةً إشارات للتوقف عن الأكل قد يتغير بسبب صدمة الحياة المبكرة.

وهذا الاكتشاف، الذي تم الحصول عليه من الدراسات التي أجريت على الفئران ، في Nature Neuroscience يضيف منظورًا جديدًا لسلوكيات مثل الشراهة عند الأكل والسمنة.

وقال شين ، أستاذ مساعد في قسم التغذية البشرية والأغذية والتمارين الرياضية في كلية الزراعة وعلوم الحياة، أردنا معرفة الآلية الكامنة وراء كيفية تسبب صدمة الحياة المبكرة في اضطرابات الأكل ، و ما وجدناه هو دائرة دماغية محددة معرضة للإجهاد ، مما يؤدي إلى اختلال وظيفتها.

أوضح العلماءأنهم يدركون بشكل متزايد أن التجارب والتعرضات المبكرة تتراوح من تلك التي تحدث حتى قبل الحمل في الآباء المستقبليين من خلال تلك التي يتعرض لها الجنين في الرحم ولأولئك الذين يختبرهم الطفل طوال حياته بعد الولادة، يمكن أن يكون له تأثير كبير على مسار صحتنا طوال الحياة، و أحدث اكتشاف للدكتور شين في هذه الحالة بالذات يلقي ضوءًا ميكانيكيًا جديدًا مهمًا على هذه العملية. مثل جميع الأبحاث المبتكرة .

وتثير الدراسة أيضًا أسئلة مهمة إضافية مثل ما إذا كان يمكن تغيير هذه التأثيرات وكيف يمكن تغييرها. يمكن لأبحاث الدكتور شين تمكين مثل هذه الخطوط من الاستقصاء منذ أن تم تحديد الركيزة والآلية العصبية ".

فيمكن أن تؤثر أعراض الإجهاد على أجسامنا وأفكارنا ومشاعرنا وسلوكنا. في اكتشاف شين ، قد يؤدي الضغط الواقع على الفئران التي انفصلت عن زملائها في القمامة إلى تغييرات في سلوك الأكل مدى الحياة.

يتسم اضطراب الشراهة عند تناول الطعام بنوبات متكررة من الأكل بسرعة أكبر من المعتاد إلى ما بعد الشعور بالامتلاء والشعور بالضيق وفقدان السيطرة ، وفقًا للدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية.

لتحديد العلاقة بين الاضطراب وصدمة الحياة المبكرة ، درست شين وفريق المختبر تأثير هرمون في الدماغ يسمى اللبتين. من المعروف منذ فترة طويلة أن اللبتين يثبط الشهية ويزيد الوزن عن طريق إرسال إشارة إلى الدماغ بأن الوقت قد حان للتوقف عن تناول الطعام.

وجد الفريق أنه في الفئران التي عانت من ضغوط الحياة المبكرة وأظهرت سلوكًا مشابهًا للأكل بنهم ، يكون اللبتين أقل فعالية في جزء من الدماغ يسمى الوطاء الجانبي ، حيث يتم تنظيم العديد من السلوكيات. بدون هذه الإشارات من الدماغ ، يستمر الإفراط في تناول الطعام.

وبالتعمق أكثر ، حدد الباحثون الخلايا العصبية في جزء آخر من الدماغ يسمى الرمادي المحيط بالقناة البطني الذي يستجيب للرسالة الواردة من اللبتين وما تحت المهاد الجانبي ، وبالتالي ينظم الشراهة عند تناول الطعام.

وساعدت الدراسة في البحث عن دور التجارب الحياتية الصادمة وتجارب الحياة المبكرة لهذا المسار في ضبط جهود الوقاية والتدخل المبكر للوقاية من اضطراب نَهَم الأكل.