اليوم السابع
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خليك واعى.. ربط انخفاض منسوب مياه الشواطئ بحدوث تسونامى "مغالطات"

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 04:17 م
خليك واعى.. ربط انخفاض منسوب مياه الشواطئ بحدوث تسونامى "مغالطات" خليك واعى

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن انحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامي، تواصل المركز مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذي نفى تلك الأنباء.

وأكد المركز، أن انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ يُعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري، وتكون مرتبطة بحركتي المد والجزر، ولا علاقة لها مطلقاً بحدوث تسونامي، وقد رصدت محطات رصد حركة المياه في البحار.

وأضاف المركز أن حدوث انخفاض في منسوب المياه بتلك الشواطئ، وسوف يرتفع المنسوب مرة أخرى في موعد محدد بشكل طبيعي، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة حالة من الهلع بين المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

خليك واعى

انخفاض منسوب مياه الشواطئ

سبب انخافض منسوب مياه الشواطئ

خليك واعى

اليوم السابع بلس

انخفاض مياه البحر



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