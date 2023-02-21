جامعة طنطا: زيادة المبالغ المخصصة للكليات لدعم الطلاب غير القادرين وذوى الهمم

أوضح أن القرارات تضمنت زيادة المساعدات المالية للطلاب المستحقين لتصبح للحالات المرضية المزمنة والحرجة وأمراض الدم والوفاة والتفكك الأسرى لتصبح مبلغ 1500 جنيه بدلا من 1200 حنيه، الحالات التى بلغ فيها عائل الأسرة سن المعاش أو يمارس حرفة أو بدون عمل أو ذوى الدخول البسيطة إلى مبلغ 1250 جنيه بدلاً من 1000 جنيه، حالات الطلاب أبناء الموظفين بالقطاع الحكومى والخاص ليصبح مبلغ 1000 جنيه بدلاً من 800 جنيه، وزيادة المبالغ المخصصة لكل كلية من صندوق التكافل لدعم الطلاب الغير قادرين بنسبة 40%.

أضاف رئيس الجامعة أن القرارات شملت أيضاً فتح باب التقدم للحصول على المساعدات المالية للطلاب بصفة استثنائية "مرحلة ثانية" للحالات الحرجة والأكثر احتياجاً، وتحمل صندوق التكافل بالجامعة قيمة الأدوية الخاصة بعلاج الطلاب عن شهر فبراير 2023، إضافة ً إلى الموافقة على تسديد الصندوق المصروفات الدراسية المتأخرة لدى الطلاب المتعثرين عقب دراسة الحالات المعروضة من الكليات، وتحمل جميع الخدمات الطبية المقدمة من الإدارة الطبية بالجامعة من ذوى الهمم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة.

وكان أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التعديلات المقدمة للائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة طنطا.

أوضح رئيس جامعة طنطا أن التعديلات التى تم الموافقة عليها شملت إضافة علاوة 2009 وكذلك زيادة عدد شهور الميزة من 132 شهر لتكون 140 شهر، مضيفا أن القرار سيتم تطبيقه بأثر رجعى لكل من بلغ السن القانونية لبلوغ المعاش من المشاركين بالصندوق بدءا من 1 يوليو2022.

وجه رئيس الجامعة الشكر لفريق العمل القائم على دراسة التعديلات واجراءات الحصول على الموافقات اللازمة وعلى رأسهم الدكتور مدثر ابو الخير المستشار المالى للجامعة ونائب رئيس الجامعة الأسبق والمحاسب احمد رشاد أمين عام الجامعة وعزة جلال مدير التوجيه المالى بالصندوق.