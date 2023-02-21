اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 06:00 م
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صرف ألف جنيه مكافأة للعاملين بجامعة طنطا و500 للعمالة غير المنتظمة بمناسبة شهر رمضان

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 04:37 م
صرف ألف جنيه مكافأة للعاملين بجامعة طنطا و500 للعمالة غير المنتظمة بمناسبة شهر رمضان الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا
الغربية مصطفى عادل

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة على صرف مبلغ 1000 جنيه لمرة واحدة لكافة العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس، طبقاً لموافقة مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية ووفقاً للضوابط الواردة من الصندوق، كما وافق المجلس على صرف ما يعادل أجر 10 يام للعمالة الغير منتظمة بحد أقصى 500 جنيهًا، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم على أن تصرف مع مرتب شهر مارس 2023. 
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم.

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

والسادة عمداء الكليات

و أمين عام الجامعة



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