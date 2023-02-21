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"تضامن المنوفية" توجه بإنقاذ مسن بلا مأوى وتقديم كافة أوجه الرعاية

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 10:42 م
"تضامن المنوفية" توجه بإنقاذ مسن بلا مأوى وتقديم كافة أوجه الرعاية بإنقاذ مسن بلا مأوى
المنوفية - محمود شاكر

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وجه إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي، بإنقاذ مسن يبلغ من العمر 70 عاما بلا مأوى .

 

وتوجه الفريق على الفور إلى منطقة الابلاغ وتبين وجود مسن 70 عاما ليس له مأوى بقرية الشريكيين مركز شبين الكوم، وقام الفريق بالتعامل مع حالة المسن وقام بإيداعه بمؤسسة كبار بلا مأوى بمدينة منوف .

 

ووجه وكيل وزارة التضامن إدارة مؤسسة الرعاية بتقديم كافه أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، والكشف الطبى للمسن وعمل التحاليل الطبية له.

 

 


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