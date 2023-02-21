جامعة مدينة السادات تنظم حفل توزيع أجهزة اللاب توب الناطق على ذوى الهمم

أقيم اليوم الثلاثاء حفل توزيع أجهزة اللاب توب الناطق على ذوى الهمم البصرية، وبرنامج حضانات الفائقين بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجامعة مدينة السادات وجمعية الأورمان والجمعية الشرعية تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة شادن معاوية، القائمة بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات، وبحضور الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات.

وبحضور الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية، المبادرة القومية لتكافؤ الفرص للجميع، وحضور عمداء كليات الجامعة.

واستهل الاحتفال بالسلام الجمهورى، ومن ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وثم كلمة الدكتور خالد جعفر الذى أكد على سعى الجامعة لتلبية احتياجات أبناء الجامعة ذوى الهمم، من خلال عقد برتوكول تعاون مع الوكالة الأمريكية إمديست، وتدريب العاملين بالجامعة تدريب كامل للتعامل مع جميع أنواع الإعاقة، والجامعة ترحب بجميع الشركات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكدًا على أن الجامعة لها خطة للتعامل معهم، وكذلك المشاركة فى جميع الألعاب الرياضية وحصولهم على 16ميدلية مختلفة، وإطلاق مبادرة لا للتنمر ضد الإعاقة. تلاه كلمة الدكتور شريف محمد على، الذى صرح أن الجامعة تساوى بين جميع طلابها، وتشارك فى المبادرات الرئاسية لدعم المتفوقين من خلال منحة التفوق وكذلك أجهزة اللاب توب لذوى الهمم البصرية.

وأكدت "رئيس جامعة السادات "خلال كلمتها أن دعم وتنمية رأس المال البشرى لة أثر فى تنمية الدول ودعمهم ومساندة طلاب الجامعة يساعد فى خلق مواطن صالح قادر على الإصلاح، ولم يعد دور الجامعات يقتصر على الدور التقليدى فى التعليم فقط بل أصبحت مسئولة عن بناء شخصيتهم ودورهم فى المجتمع، والخطوة التى اتخذت من خلال قرار مجلس الجامعات المصرية إنشاء وحدة تضامن اجتماعى فى جميع الجامعات المصرية، وأثنت خلال كلمتها لوحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة والقائمين عليها، وشكرت الطلاب المتميزين والمتفوقين فهما الثورة الحقيقية للوطن، متمنية للجميع دوام التوفيق فى جميع المراحل المقبلة وتحقيق أهدافهم المستقبلية.

وتمنى الدكتور صلاح هاشم، أن وزارة التضامن الاجتماعى أن تقدم المزيد لجامعة مدينة السادات وتقديم جميع الخدمات للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، والعمل على تكافل الفرص التعليمية على مستوى 31 جامعة، وتقديم الأجهزة التعويضية المجانية للطلاب ذوى الهمم، وكذلك التكافل للطلاب من دفع المصروفات التعليمية، وتقديم 100جهاز لاب توب للجامعات المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية. كما تحدث عن مبادرات الوزارة مثل مبادرة رفيق الهمم لتشجيع الطلاب على مساعدة زملائهم ذوى الهمم فى حضور المحاضرات والامتحانات، وإنشاء برنامج حاضنات الفائقين داخل الجامعات ودعمهم من خلال منح دراسية قيمتها 500 جنيه.

وتابعت الاحتفالية فقراتها بفريق كورال الجامعة من خلال بعض الأغانى الوطنية والحماسية.

وتم تسلم أجهزة اللاب توب لذوى الهمم البصرية مدعمة بتقنيات صوتية لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسى، وأداء الامتحانات عليها، وتم تسليم المنح الدراسية لبرنامج حاضنات الفائقين بالجامعة.