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تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 10:34 ص
تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،  منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 16733 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2858 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 19819 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 6912 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2942 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 4400 نقطة.

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