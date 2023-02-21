تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 16733 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2858 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 19819 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 6912 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2942 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 4400 نقطة.