تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.96% بختام تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.070 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 16814 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2869 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 19922 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 6924 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2946 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 4409 نقطة.