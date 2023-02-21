تحليق 63 رحلة بالون طائر تقل 1700 سائح من حول العالم فى سماء الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حلقت من أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، رحلات البالون بصورة مميزة وسط إقبال كبير لليوم الثانى على التوالى، حيث خرجت فى سماء البر الغربى حوالى 63 رحلة بالون طائر أقلت متنها أكثر من 1700 سائح من حول العالم، وذلك للاستمتاع بسحر الطبيعة والحضارة المصرية القديمة من السماء.

من جانبه يقول أحمد عبود ممثل شركات اتحاد البالون، إن سماء الأقصر شهدت خروج حوالى 63 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 1700 سائح من دول أوروبا وآسيا وحول العالم، وسط أجواء من البهجة والفرحة بين العاملين بالبالون، بإقبال السائحين على رحلات البالون فى الموسم السياحى الشتوى الحالى.

ويضيف أحمد عبود فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه مع دقات الساعة الرابعة فجر كل يوم، يخرج رجال شركات البالون الـ17 التى تعمل فى مطار البر الغربى من منازلهم لتجهيز بالوناتهم التى ستحلق مع شروق الشمس بالسائحين من حول العالم، كما يقوم آخرون بالتوجه للفنادق الثابتة والعائمة لتجهيز الأفواج السياحية التى صادفها الحظ فى ذلك اليوم بالحصول على تذاكر رحلة البالون، لكى يخوضون واحدة من أجمل المغامرات الساحرة والاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة بين المعابد والجبال غرباً، وسحر الطبيعة ومشاهدة الزراعات وشريط نهر النيل من السماء.

فيما قال أحمد الطيب رئيس اتحاد شركات البالون الطائر غرب الأقصر، إن محافظة الأقصر حققت المركز الثالث عالمياً فى ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، حيث إن جميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

وتبدأ المغامرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الانتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.

ويضيف رئيس اتحاد شركات البالون الطائر غرب الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن البالون الطائر يعمل فى الأقصر طوال العام ولكن فى فصل الشتاء يزداد الإقبال على الرحلات، حيث يستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربى، حيث أنه تشمل إجراءات الآمان بالرحلات يومياً تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.