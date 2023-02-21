بوتين: الاقتصاد الروسى ظهر أقوى بكثير مما اعتقده الغرب

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية، إن الغرب حاول تفكيك الاقتصاد الروسي وتدميره وإحداث انهيار في الروبل.

وأضاف بوتين أن الغرب حاول أن يجعل المواطنين الروس يعانون بسبب العقوبات، وبالتالي إلغاء الاستقرار الداخلي لكنهم لم ينجحوا.

وأكد أن "الاقتصاد الروسي ظهر أنه أقوى بكثير مما اعتقده الغرب حتى بعد العقوبات، وقد حرصنا على استقرار الوضع الاقتصادي ومنع حدوث نقص في السلع في السوق ودعمنا الأعمال".

وتابع بوتين: "تضاعفت حصة الروبل في التداولات الخارجية، بمقدار الثلث، مقارنة بشهر ديسمبر 2021، وإلى جانب عملات الدول الصديقة تضاعفت الحصة -التداولات الخارجية- للنصف".

وأشار إلى الحاجة لبناء علاقات اقتصادية فعالة وممرات لوجيستية داخل روسيا، بالإضافة لتطوير موانئ البحر الأسود وآزوف.

وأضاف أنه وفقا للتقديرات، فإنه في الربع الثاني من هذا العام، سيقترب التضخم في روسيا من مستوى 4 في المئة، في حين أن التضخم في بعض دول الاتحاد الأوروبي قد وصل إلى 17% و12% و20%.