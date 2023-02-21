اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:53 م
أكرم القصاص
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بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا فى ساحة المعركة

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:05 م
بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا فى ساحة المعركة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي خلال رسالته أمام الجمعية الفيدرالية، وقال إن نخب الغرب لا تخفي هدفها وهو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

وأضاف بوتين: "ماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟ إنه يعني وضع حد نهائي لنا، أي أنهم يعتزمون نقل الصراع المحلي إلى مرحلة مواجهة عالمية هذه هي الطريقة التي نفهم بها كل هذا وسنرد وفقًا لذلك، لأن في هذه الحالة نحن نتحدث بالفعل عن مصير روسيا".

وتابع بوتين بالقول "هم لا يستطيعون إلا أن يدركوا أنه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة".

 


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