الكشف على 1850 مواطنا فى قافلة علاجية بقرية 31 بصار فى الدقهلية.. صور

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومى 19، 20 فبراير 2023 فى قرية 31 بصار مركز بلقاس والتى تبعد عن مستشفى بلقاس 35 كم بعدد سكان تقريبى 4329 نسمة، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل حيث تم توقيع الكشف على 1835 مريضًا.

وضمت 11 عيادات منهم 8 عيادات متنقلة 2 اطفال، 2 باطنة، أنف أذن، نسا، رمد، تنظيم أسرة وثلاثة عيادات داخل الوحدة، فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray وقد جاء بيان القافلة كالتالى باطنة 319، أطفال 343، عظام 292، جراحة 226، أنف وأذن 182، رمد 127، أسنان 259، نساء وتنظيم أسرة 187، إضافة لإجراء عدد 382 تحليلًا مختلفًا للمرضى، ونحو 86 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات لـ 111 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 41 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 33 قرارًا للعلاج على نفقة دولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 39 ندوة تثقيفية، و122 حالة استبيان مؤكدًا على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

تأتى تلك القوافل بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن البعيدة.