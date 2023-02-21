اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأجزاء المحذوفة من مادة اللغة العربية للصفين الرابع والخامس الابتدائى.. إنفوجراف

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 06:00 م
الأجزاء المحذوفة من مادة اللغة العربية للصفين الرابع والخامس الابتدائى.. إنفوجراف إنفوجراف الأجزاء المحذوفة

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضوعات لاطلاع والتعليم الذاتي لمادة اللغة العربية للصفين الرابع والخامس الابتدائى (الفصل الدراسي الثاني) للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

 

الصف الرابع الابتدائى : موضوعات للاطلاع والتعلم الذاتى

أنشطة الاستماع (حوار مباشر) من صفحة 66 إلى 67

نص معلوماتى (بنيان) سد عالى جديد من ص 77 إلى 83

الأجزاء المحذوفة بمادة اللغة العربية للصفين الرابع والخامس الابتدائى
الأجزاء المحذوفة بمادة اللغة العربية للصفين الرابع والخامس الابتدائى

 

أنشطة الاستماع (الفصل الأول: بين الماضى والحاضر) من ص 96 إلى 97

أنشطة الاستماع (الفصل الثانى: بين الماضى والحاضر) من ص 122 إلى 123

نص معلوماتى (التطعيم لمجتمع سليم) من ص 132 إلى 138

نص معلوماتى (التبادل التجارى) من ص 160 إلى 166

 

الصف الخامس الابتدائى: موضوعات للاطلاع والتعلم الذاتى

قصة الفلاح الفصيح (1) من ص 76 إلى ص 85

نص معلوماتى (قوانين الاحترام حول العالم) من ص 110 إلى 116

أنشطة نص الاستماع (كن داعما ولا تكن مثبطا) من ص 126 إلى 127

قصة الفلاح الفصيح (2) من ص 172 إلى 176


الأجزاء المحذوفة

اللغه العربية

منهج العربى للصف الرابع

منهج العربى للصف الخامس

التعليم

وزارة التعليم

اليوم السابع بلس



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