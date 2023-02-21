الأجزاء المحذوفة من مادة اللغة العربية للصفين الرابع والخامس الابتدائى.. إنفوجراف

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضوعات لاطلاع والتعليم الذاتي لمادة اللغة العربية للصفين الرابع والخامس الابتدائى (الفصل الدراسي الثاني) للعام الدراسي الحالي 2022/2023.
الصف الرابع الابتدائى : موضوعات للاطلاع والتعلم الذاتى
أنشطة الاستماع (حوار مباشر) من صفحة 66 إلى 67
نص معلوماتى (بنيان) سد عالى جديد من ص 77 إلى 83
الأجزاء المحذوفة بمادة اللغة العربية للصفين الرابع والخامس الابتدائى
أنشطة الاستماع (الفصل الأول: بين الماضى والحاضر) من ص 96 إلى 97
أنشطة الاستماع (الفصل الثانى: بين الماضى والحاضر) من ص 122 إلى 123
نص معلوماتى (التطعيم لمجتمع سليم) من ص 132 إلى 138
نص معلوماتى (التبادل التجارى) من ص 160 إلى 166
الصف الخامس الابتدائى: موضوعات للاطلاع والتعلم الذاتى
قصة الفلاح الفصيح (1) من ص 76 إلى ص 85
نص معلوماتى (قوانين الاحترام حول العالم) من ص 110 إلى 116
أنشطة نص الاستماع (كن داعما ولا تكن مثبطا) من ص 126 إلى 127
قصة الفلاح الفصيح (2) من ص 172 إلى 176
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