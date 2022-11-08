توعية الصم والبكم فى أسوان بتغيرات المناخ بلغة الإشارة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نفذت المنصة المحلية بأسوان، بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، ندوة توعية استهدفت تلاميذ مدرسة الأمل للصم والبكم وضعاف السمع، باستخدام لغة الإشارة لتوصيل المعلومة حول قضية التغيرات المناخية.

وتناولت الندوة، التى نفذتها ياسمين خليل عضو منصة التغيرات المناخية بأسوان، اسباب التغيرات المناخية، ونتائجها السلبية وكيفية التكيف معها وأهمية زراعة الأشجار والاهتمام بها، وتم تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية وشرحه والتوقيع عليه من قبل الطلاب المشاركين.

كما نظمت المنصة بالتعاون مع جمعية مجتمعية بقرية العباسية بمركز كوم أمبو، ندوة توعية لأطفال الحضانة حول التغيرات المناخية وأسبابها وآثارها السلبية وكيفية التكيف معها ودور كل فرد فى المجتمع فى هذا الأمر، ونفذ الندوة حسن أنور عضو المنصة.

واختتمت المنصة أنشطة اليوم، بعقد نشاط تدريبى بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان وإحدى الجمعيات النسائية بإدفو، حول قضية التغيرات المناخية، واستهدف التدريب الموظفين بإدارة التضامن على مستوى المحافظة وذلك بهدف الاستفادة منهم فى نقل المعلومات إلى زملاءهم والوسط المحيط بهم، ونفذ التدريب الدكتورة ناهد طه حسن عضو المنصة المحلية بأسوان.

وفى هذا الصدد، صرح الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية، بأنه يتم تنفيذ أنشطة بالتزامن مع إنطلاق قمة المناخ العالمى بشرم الشيخ، بهدف طرح قضايا قمة المناخ لمختلف فئات المجتمع الأسوانى، من بينهم ذوى الإحتياجات الخاصة من ضعاف السمع والصم، إضافة إلى توعيتهم بجهود مصر والعالم حاليا فى التصدى للتغيرات المناخية، وأردف قائلا: "وفى ذات الوقت نتابع نحن أعضاء المنصة المحلية بأسوان ما يدور فى أروقة قمة المناخ العالمى بشرم الشيخ من خلال وسائل الإعلام المختلفة ونقوم بتحليله واستجلاء ما يتم طرحه".

وأكد الدكتور أبوكنيز، أن المنصة فى أسوان إستبشرت خيرا بإدراج مبدأ الخسائر والأضرار على جدول أعمال القمة، لافتا إلى أن هذه إشارات على أن القمة سيخرج عنها نتائج مرضية.