اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توعية الصم والبكم فى أسوان بتغيرات المناخ بلغة الإشارة.. صور

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:17 م
توعية الصم والبكم فى أسوان بتغيرات المناخ بلغة الإشارة.. صور توعية بالتغيرات المناخية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت المنصة المحلية بأسوان، بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، ندوة توعية استهدفت تلاميذ مدرسة الأمل للصم والبكم وضعاف السمع، باستخدام لغة الإشارة لتوصيل المعلومة حول قضية التغيرات المناخية.

وتناولت الندوة، التى نفذتها ياسمين خليل عضو منصة التغيرات المناخية بأسوان، اسباب التغيرات المناخية، ونتائجها السلبية وكيفية التكيف معها وأهمية زراعة الأشجار والاهتمام بها، وتم تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية وشرحه والتوقيع عليه من قبل الطلاب المشاركين.
 
كما نظمت المنصة بالتعاون مع جمعية مجتمعية بقرية العباسية بمركز كوم أمبو، ندوة توعية لأطفال الحضانة حول التغيرات المناخية وأسبابها وآثارها السلبية وكيفية التكيف معها ودور كل فرد فى المجتمع فى هذا الأمر، ونفذ الندوة حسن أنور عضو المنصة.
 
واختتمت المنصة أنشطة اليوم، بعقد نشاط تدريبى بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان وإحدى الجمعيات النسائية بإدفو، حول قضية التغيرات المناخية، واستهدف التدريب الموظفين بإدارة التضامن على مستوى المحافظة وذلك بهدف الاستفادة منهم فى نقل المعلومات إلى زملاءهم والوسط المحيط بهم، ونفذ التدريب الدكتورة ناهد طه حسن عضو المنصة المحلية بأسوان.
 
وفى هذا الصدد، صرح الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية، بأنه يتم تنفيذ أنشطة بالتزامن مع إنطلاق قمة المناخ العالمى بشرم الشيخ، بهدف طرح قضايا قمة المناخ لمختلف فئات المجتمع الأسوانى، من بينهم ذوى الإحتياجات الخاصة من ضعاف السمع والصم، إضافة إلى توعيتهم بجهود مصر والعالم حاليا فى التصدى للتغيرات المناخية، وأردف قائلا: "وفى ذات الوقت نتابع نحن أعضاء المنصة المحلية بأسوان ما يدور فى أروقة قمة المناخ العالمى بشرم الشيخ من خلال وسائل الإعلام المختلفة ونقوم بتحليله واستجلاء ما يتم طرحه".
 
وأكد الدكتور أبوكنيز، أن المنصة فى أسوان إستبشرت خيرا بإدراج مبدأ الخسائر والأضرار على جدول أعمال القمة، لافتا إلى أن هذه إشارات على أن القمة سيخرج عنها نتائج مرضية.
 
توعية بالتغيرات المناخية
توعية بالتغيرات المناخية

التوعية داخل القرى
التوعية داخل القرى

دعم قضية التغيرات المناخية
دعم قضية التغيرات المناخية

 


قمة المناخ

اسوان

منصة التغيرات المناخية

الصم والبكم

اخبار المحافظات

اخبار مصر

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة: متابعة تنفيذ أعمال الصرف الصحى بقرية توماس وعافية بأسوان

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:56 ص

حياة كريمة تغير واقع قرى وادى النقرة بأسوان.. رصف 50 كيلو متر ومد شبكات الغاز

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:00 ص

قطار التنمية لا يتوقف بأسوان.. شبكة طرق حديثة تربط الأودية بالمجتمعات العمرانية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 06:00 ص

بعد إعلان وزير التنمية المحلية.. استمرار تصدر أسوان للمحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية.. 228 مشروعا باستثمارات تصل لـ3 ملايين جنيها.. المحافظ: الإنجاز يرجع لجهود التوعية.. والمستفيدون: "بتصرف على عيالنا"

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة